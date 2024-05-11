В Наро-Фоминске загорелся склад поликарбоната. Площадь пожара составила 2,8 тыс. кв. м, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

Инцидент произошел в субботу, 11 мая, в доме 93 на улице Погодина.

В МЧС уточнили, что огонь полностью охватил склад площадью 40 на 70 м.

Причины возгорания пока неизвестны. О пострадавших данных нет.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском загорелся склад с паллетными стеллажами и пластиковыми трубами. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м.