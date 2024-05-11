В Донецке при ударе ВСУ по ресторану погибли три человека

При обстреле со стороны ВСУ ресторана «Парадиз» в Донецке погибли три мирных жителя, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Об этом пишет РИА «Новости».

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По данным агентства, украинские военные ежедневно обстреливают Донецк и другие населенные пункты ДНР.

«В результате прямого попадания по ресторану «Парадиз» в Кировском районе Донецка погибли три гражданских лица: женщина (сотрудник ресторана) и двое мужчин (посетители)», — отметил Пушилин.

Глава ДНР уточнил, что обстрел был произведен ракетами HIMARS. Одна из них попала непосредственно в сам ресторан, а вторая повредила кровлю недостроя поблизости.

По его данным, пострадали девочка 2012 года рождения, мужчины 1979, 1984, 2003, 2005 годов рождения, женщины 1986, 1988, 1980 годов рождения.

Медики констатировали у пострадавших ранения легкой и средней степени тяжести и госпитализировали их.