Автомобиль подорвался в ДНР

Автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете (ВОП) в населенном пункте Новотроицкое в Донецкой Народной Республике. В результате погибли два человека и еще один пострадал, сообщается в телеграм-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"В результате подрыва на ВОП гражданского автомобиля погибли двое мужчин (персональные данные устанавливаются) и ранена женщина 1963 года рождения", – отмечается в сообщении.

11 мая ВСУ нанесли удар по ресторану в Донецке, в результате чего погибли три человека. Один из снарядов РЗСО HIMARS попал прямо в ресторан "Парадиз" в Кировском районе, а второй повредил кровлю недостроенного здания, которое находилось рядом с кафе.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили из HIMARS по Ленинскому району Донецка, где проводилась подготовка к автопробегу в честь 10-летия Дня образования республики. В результате удара было повреждено кафе и находящийся рядом с ним недостроенный объект.