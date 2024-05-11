В Печоре ввели режим ЧС

Власти ввели режим ЧС после частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Печоре Республики Коми. На месте продолжается разбор завалов.

"В Печору на место аварии выехали представители Минстроя республики. Помещения в обрушившемся подъезде дома по адресу Печорский проспект, 69, были пустующими. На территории города введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в Telegram-канале правительства региона.

По данным ГУ МЧС, во избежание угрозы для сотрудников, которые ведут разбор завалов, часть крыши общежития была снесена.

Часть дома в Печоре с обрушившимся подъездом снесли

В субботу в Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного дома. В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал. Спасатели эвакуировали 14 человек, в том числе 5 детей. На территории муниципалитета подготовлены два пункта временного размещения, они организованы в школе-интернате и детском доме, там разместились семь человек, остальные - у родственников. Прокуратура Республики Коми начала проверку.

В феврале 2023 года эксперты выявили в этом здании признаки аварийности, в том числе это касалось несущих конструкций и перекрытий. Тогда, по материалам прокурорской проверки в связи с ненадлежащим состоянием общежитий в Печоре были возбуждены два уголовных дела.