Найдены останки похищенной год назад актрисы и "королевы красоты"

Аня Акоста, актриса кино, теленовелл, певица, модель и колумбийская "королева красоты", похищенная в июне прошлого года, официально мертва.

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Останки 43-летней артистки были найдены в Мексике. Информация подтверждена на официальном аккаунте колумбийского посольства в этой стране. То, что осталось от "королевы", захоронили в минувшую среду.

В сообщении модель названа "жертвой торговцев людьми и женоненавистничества".

С момента исчезновения молодой женщины никакой информации о ней не поступало. Последний раз актриса выходила на связь с родными ночью 21 июня.

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Отмечено, что останки нашли еще 20 февраля - в штате Мичоакан. Опознать их удалось на татуировке на груди жертвы.

Аня, на тот момент выигравшая локальный конкурс красоты, приехала в Мексику в 2022 году, чтобы развивать карьеру певицы.

Член семьи артистки, поговоривший с колумбийским новостным изданием Noticias Caracol на условиях анонимности, рассказал, что власти располагали видео, на котором Акосту силой заставили сесть в автомобиль.