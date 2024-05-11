Из-за схода грузовых вагонов с рельсов в Ростове задержались поезда

Пять пассажирских поездов задержались из-за восстановительных работ на железнодорожной станции «Куберле» в Орловском районе Ростовской области. Ночью там сошли с рельсов нескольких вагонов грузового поезда.

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Загорелась одна из цистерн с топливом. Огнем было охвачено 200 квадратных метров. Его тушили более четырех часов. Пострадавших нет.

«Задержаны пассажирские поезда N455 Челябинск – Волгоград, N358 Имеретинский Курорт – Уфа, N113 Санкт-Петербург – Адлер, N98 Кисловодск -Тында, N14 Имеретинский Курорт – Саратов до 5 часов», – говорится в сообщении пресс-службы Северо-Кавказской ЖД в Telegram-канале.

Пассажиры поезда N368 Кисловодск – Киров были отправлены автобусами до пункта назначения. Также сокращены маршруты следования пригородным поездам на участке Ростов – Волгодонская – Зимовники.

Пассажиров поездов дальнего следования, которые задержались в пути из-за аварии, обеспечили питанием.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов-цистерн грузового поезда.