Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что поджегшие Билблию подростки из Новоалександровска принесли свои извинения на камеру. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

Видео с извинениями подростков губернатор также опубликовал в своем канале. Оба подростка заявили, что раскаиваются в содеянном и обещают «больше такого не делать».

«Жизнь себе и своим семьям парни испортили. Но тут урок всем нам. Задача взрослых – уберегать молодых от беды. Учить уважать традиции, культуру и веру окружающих людей», — прокомментировал видео Владимиров.

Ранее ситуацию с поджогом Библии прокомментировал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. По его словам, поступок подростков является следствием религиозной неграмотности.

Российские подростки сожгли Библию и сняли свои действия на видео