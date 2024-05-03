Поджегшие Библию подростки из Ставрополя извинились
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что поджегшие Билблию подростки из Новоалександровска принесли свои извинения на камеру. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.
Видео с извинениями подростков губернатор также опубликовал в своем канале. Оба подростка заявили, что раскаиваются в содеянном и обещают «больше такого не делать».
«Жизнь себе и своим семьям парни испортили. Но тут урок всем нам. Задача взрослых – уберегать молодых от беды. Учить уважать традиции, культуру и веру окружающих людей», — прокомментировал видео Владимиров.
Ранее ситуацию с поджогом Библии прокомментировал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. По его словам, поступок подростков является следствием религиозной неграмотности.
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«Все православные верующие Ставрополья возмущены данным кощунственным поступком, совершенным в Великую Пятницу, когда вся Святая Церковь вспоминает страдания и смерть Христа Спасителя на Кресте. Это действие является результатом невоспитанности и полной религиозной неграмотности нашего подрастающего поколения», — заявил он.
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