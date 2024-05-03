Человек упал на пути на Сокольнической линии метро

На центральном участке Сокольнической линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Причиной тому послужило падение человека на пути, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В начале марта на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов. Среди причин изменения графика указана проверка состава. Помимо этого, 5 марта на БКЛ также были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Позднее движение ввели в график.