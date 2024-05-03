В Петербурге врачи извлекли 6-сантиметровый крюк из головы мужчины

Врачи Елизаветинской больницы извлекли 6-сантиметровый кусок металлического крюка из головы пациента. Мужчина пострадал в результате буксировки автомобиля на тросе, сообщили ТАСС в пресс-службе медучреждения.

"Врачи Елизаветинской больницы успешно провели экстренную операцию петербуржцу с тяжелой черепно-мозговой травмой, в голове у которого оказался металлический крюк 6х1 см. Операция длилась три часа. Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии и активно идет на поправку. Ему предстоит лечение на отделении реабилитации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, инцидент произошел еще в апреле, когда мужчина вышел во двор, чтобы помочь своему другу с буксировкой автомобиля. Когда транспорт тянули на тросе, буксировочный крюк оторвался и отлетел в голову. Мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии, врачи диагностировали открытую тяжелую черепно-мозговую травму с наличием инородного тела в тканях головы. Также были отмечены признаки нарушения речи и нарушения движений в конечностях. При КТ головного мозга специалисты обнаружили фрагмент металического крюка в левой височной доле. Врачи экстренно провели декомпрессивную трепанацию черепа с удалением инородного тела.