Блогеру-сыроеду хотят ужесточить приговор за гибель новорожденного сына

Прокуратура добивается ужесточения блогеру-сыроеду Максиму Лютому, осужденному в Сочи за гибель новорожденного сына. Как сообщает пресс-служба судов Краснодарского края, защита также обжаловала решение.

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Напомним, что 16 апреля Лазаревский районный суд Сочи признал Лютого виновным в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка и неисполнении родительских обязанностей. Согласно решению, блогер ограничивал ребенка в еде и обливал холодной водой ради закаливания, в результате чего новорожденный скончался в марте 2023 года от истощения.

Лютого приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Прокуратура сочла назначенное судом наказание слишком мягким. Обвинение считает, что его стоит ужесточить, увеличив срок лишения свободы до 12 лет.

Сторона защиты считает приговор Лютому несправедливым. По версии адвокатов, блогера беспочвенно обвиняют в том, что он запрещал матери кормить младенца и закаливал его. Как сообщает «Коммерсант», защитник сыроеда Алексей Аванесян в апелляционной жалобе попросил переквалифицировать уголовную статью дела — с причинения вреда здоровью на причинение смерти по неосторожности.