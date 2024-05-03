На завод производителя пива «Афанасий» пришли силовики

Представители силовых структур приехали на пивоваренный завод «Афанасий» в Тверской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, который знаком с ходом оперативных мероприятий.

© dreamstime.com

Ранее о том, что силовики пришли на территорию завода, сообщил Telegram-канал Tver69Live. Он уточнил, что в настоящее время правоохранители «работают и в помещении предприятия, и на территории». Причину визита пока не раскрывают.

На снимках, опубликованных холдингом, можно заметить людей в форме, которые стоят у складского помещения и в коридорах.

Частная пивоварня «Афанасий» - завод, который был основан в 1979 году. Компания позиционирует себя как производитель разной продукции (от кваса и воды до молока и молочной продукции), но основная часть выручки приходится на пиво.

В марте СМИ и Telegram-каналы сообщили, что в Москве в офисе криптобиржи Beribit проводятся обыски. Как отмечалось, они осуществлялись в рамках уголовного дела о финансировании террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл».