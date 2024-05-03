Крымский мост подорвали бомбой мощностью 10 тонн тротила: новое в расследовании

Для подрыва Крымского моста 8 октября 2022 года украинская сторона использовала самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила. Основу взрывного устройства составляло спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо, говорится в заключении экспертов. О том, кто является организатором и как бомба попала на Крымский мост — в материале URA.RU.

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Кто являлся организатором взрыва

По данным специалистов, организатором плана по уничтожению Крымского моста был председатель СБУ Василий Малюк. Он, по версии следствия, начал руководить террористической группой с момента своего назначения первым заместителем председателя СБУ в марте 2022 года под президентством Владимира Зеленского, а затем временно исполнял обязанности руководителя украинской спецслужбы до августа того же года. Сам Малюк признал ответственность за теракт, передает RT.

Бомба мощностью 10 тонн тротила

Участники группы изготовили самодельное взрывное устройство мощностью около 10 тонн в тротиловом эквиваленте с использованием смесевого взрывчатого вещества на основе твердого ракетного топлива и мелкодисперсных металлов. В качестве основного заряда использовалось смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы, пишет «Коммерсант». Устройство было скрыто под полиэтиленовой пленкой толщиной 0,1 миллиметра.

Как бомба попала на крымский мост

По данным ГСУ СКР, в августе 2022 года пленка на 22 паллетах была отправлена из Одессы в Русе, а затем доставлена в Поти и Ереван. В Ереване груз растаможили и заменили часть документов. 4 октября пленку перевезли через границу на автомобиле DAF в Армавир. Там ее загрузили в International ProStar под управлением Махира Юсубова.

По документам груз должен был быть доставлен в Симферополь. Столь сложные перемещения, говорится в материалах, были необходимы для того, чтобы ослабить внимание к грузу силовиков. В доставке груза, начиненного взрывчаткой, участвовали несколько фур, пишет «Царьград».

Смерти и разрушения после взрыва

Утром 8 октября 2022 года произошел взрыв фуры на Крымском мосту. В результате взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время двигался по железнодорожным путям моста. Трагический инцидент унес жизни трех человек, напоминает MK.RU, ссылаясь на данные СК РФ. Также были повреждены два автомобильных пролета. Украина признала ответственность за атаку на Крымский мост.