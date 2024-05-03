Трупы обезьяны и двух аистов нашли в частном зоопарке в Новой Москве

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после обнаружения мертвых животных в частном зоопарке «Планета обезьян» в Новой Москве. Об этом в пятницу, 3 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По ее словам, о время проверки зоопарка полицейские нашли двух мертвых аистов и обезьяну. В ходе расследования выяснилось, что животные долгое время жили без еды и воды, питаясь остатками резины. За ними не следили ветеринары, из-за чего у питомцев развилась пневмония, истощение организма и другие заболевания.

— Тела животных не были утилизированы в установленном порядке, а хранились в открытых полиэтиленовых пакетах за хозяйственно-бытовыми постройками, — рассказала Нефедова.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными, повлекшее их смерть». Межрайонная природоохранная прокуратура контролирует расследование.

В марте в этом же зоопарке из одного из вольеров сбежал орангутан.

Накануне, 2 мая, полиция начала проверку в городском округе Лотошино из-за видеоролика с убийством котенка.