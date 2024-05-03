ФСБ ликвидировала диверсанта ГУР, прибывшего из Литвы для совершения терактов

ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, который прибыл из Литвы в Россию для совершения терактов на военных объектах. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

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Диверсант был выявлен в Гатчинском районе Ленинградской области во время изъятия очередного схрона со средствами поражения. Он собирался использовать их для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе.

При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован.

По данным ФСБ, мужчина, 1976 года рождения, прибыл из Литвы в московский регион в марте этого года. Тогда в момент изъятия взрывчатки из тайника в Подмосковье он оказал вооруженное сопротивление силовикам и скрылся.

Он планировал серию терактов в России, в том числе в отношении объектов министерства обороны РФ, а также участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к диверсии и о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.