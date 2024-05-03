ФСБ ликвидировала диверсанта военной разведки Украины, который прибыл из Литвы для осуществления терактов на военных и энергетических объектах в Москве и Ленинградской области. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Москва24

«ФСБ пресечена преступная деятельность агента Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) члена запрещенной в РФ украинской террористической организации гражданина РФ 1976 года рождения», - сообщили в ЦОС. ТАСС

По данным ФСБ, боевик планировал серию терактов, в том числе в отношении объектов Министерства обороны в Московском регионе и против участников добровольческого батальона в Санкт-Петербурге. RT на русском