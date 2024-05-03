Правоохранительные органы задержали в Москве адептов китайской тоталитарной секты «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа» (Входит в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ). Об этом в пятницу, 3 мая, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. Вечерняя Москва

«Проведены обыски по местам проживания адептов китайской секты „Фалуньгун“. По итогам пяти обысков четыре человека задержаны по статье 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной организации — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. Ura.Ru

Секта появилась в КНР в начале 1990-х, в ее основе лежит гимнастика цигун в сочетании с элементами буддизма, конфуцианства, даосизма, народных верований. Позже организация стала радикализироваться и активно противодействовать властям КНР. С 1999 года деятельность движения запрещена в стране и уголовно наказуема. Lenta.ru

* Входит в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ