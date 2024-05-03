СК Подмосковья возбудил дело из-за гибели пассажира, зажатого дверьми электрички

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины в электричке на станции Храпуново в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Восточного следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления СКР.

Инцидент произошел 30 марта. Автоматические двери вагона зажали часть тела 47-летнего пассажира и состав начал двигаться. Мужчина получил смертельные травмы — согласно заключению судебной медицинской экспертизы, он скончался от множественных переломов костей и повреждения внутренних органов. Следователи установили, что инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта: отсутствия контроля за посадкой и высадкой пассажиров, а также работой автоматических дверей и сигнальной лампы их закрытия.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.