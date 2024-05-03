Названа причина звуков взрывов в Санкт-Петербурге

В результате взрыва в Павловске разрушена труба на заброшенной ТЭЦ, пострадавших нет. Об этом сообщила в своем Telegram-канале администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга.

По данным администрации, громкий хлопок произошел около в 07:14 в переулке Мичурина.

«При осмотре места происшествия установлено - у основания трубы ТЭЦ (высота 60м) повреждение трубы на площади около 5 кв. метров. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что на месте происшествия работают полиция и пожарные службы.

В свою очередь жители Пушкина и Павловска рассказали, что взрыв их напугал.

«Опять бахнуло в районе заброшенной котельной в Павловске, как и год назад», «Только слышали. И видели, как туда пожарные машины проехали», - приводит комментарии очевидцев издание 78.ru.

По предварительным данным, на бывшем заброшенном заводе взорвалось самодельное взрывное устройство.

При этом «Фонтанка» напомнила, что в апреле прошлого года в Пушкинском районе также искали эпицентр взрыва, повредившего фасад и крышу конноспортивного клуба. Нашли на территории заброшенной котельной, где у трубы осталась воронка.

Ранее в Красногвардейском и Калининском районах Санкт-Петербурга отключился свет. СМИ со ссылкой на социальные сети писали, что местные жители перед отключением услышали хлопок. А источники сообщили, что отключение света в Петербурге произошло из-за взрыва на подстанции.