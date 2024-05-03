Мужчина на Урале закопал тело жены в лесу и признался в убийстве спустя 13 лет

Житель Богдановичского района Свердловской области признался в убийстве жены спустя 13 лет. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщил помощник руководителя регионального Следственного комитета РФ Александр Шульга.

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Во время проведения допроса мужчина признался, что закопал тело жены в лесу.

Женщина пропала в марте 2011 года в Богдановичском районе. По делу о пропаже было возбуждено уголовное дело об убийстве, но дело так и не раскрыли, тем не менее, работа по проведению следственных действий продолжалась.

В Богдановичский межрайонный следственный отдел управления СК по Свердловской области поступила оперативная информация о причастности к ее смерти мужа. Ранее он был судим.

—В рамках проведенного допроса были получены признательные показания подозреваемого, — передало слова Шульги РИА Новости.

Во время проведения следственных действий подозреваемый показал, где в лесу закопана его жена. По его словам, в марте 2011 года они выпивали вместе, они поругались и он ударил ее, а утром обнаружил женщину без признаков жизни. Он вывез ее тело в лес и закопал.

3 мая стало известно как будут судить Антонину Мартынову, которая сбросила ребенка в лестничный проем с третьего этажа. Женщина скрывалась от следствия 16 лет.