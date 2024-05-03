Следователи нашли убийцу девочки, пропавшей в Канске в 2006 году

Следователи в Канске нашли убийцу 11-летней девочки, пропавшей 18 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ребенок безвестно исчез в апреле 2006 году. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, однако причастных к преступлению установить не удалось и предварительное следствие приостановили. В 2024 году в рамках работы по расследованию дел прошлых лет следователи, криминалисты и оперативники повторно изучили материалы и возобновили расследование.

Психолог главного управления криминалистики СК провел работу по активизации памяти свидетельницы. Она рассказала, что в 2006 году видела в магазине пропавшую девочку с неизвестными мужчиной и женщиной. Эксперты составили фоторобот последней и установили ее местонахождение.

Женщина дала показания и рассказала, что в числе ее знакомых был 24-летний житель Канска. Впоследствии следователям удалось установить причастность мужчины к преступлению. Выяснилось, что он знал девочку. 10 апреля 2006 года преступник привел ее в один из заброшенных домов в городе Канске, где задушил. Тело злоумышленник спрятал в подполье дома.

Обвиняемого арестовали. Он признал свою вину в убийстве. Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения.