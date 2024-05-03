Студенты не сдаются: Более 2000 человек арестованы в США в ходе протестов

Столкновения между полицейскими и пропалестинскими протестующими в студенческих кампусах привлекли внимание всей Америки к современной студенческой активности, тактике правоохранительных органов и спорным дебатам по поводу войны Израиля в секторе Газа.

По данным NBC News, за последние три недели в США было арестовано более 2000 человек.

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Аресты протестующих в Колумбийском университете и Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в последние дни привлекли особое внимание. Политические демонстрации и острая конфронтация также взбудоражили десятки других кампусов по всей территории США - от государственных школ на юге и Среднем Западе до учреждений "Лиги плюща" на северо-востоке Америки. Огромное количество арестов показывает то, как быстро пропалестинские лагеря и ответные действия полиции превратили престижные университеты в США в самые горячие точки в стране. Между тем, как еврейские, так и мусульманские студенты выражают обеспокоенность по поводу резкого роста антисемитизма и исламофобии с момента начала войны между Израилем и ХАМАСом 7 октября.

По подсчетам телеканала, с 17 апреля до вечера 2 мая по всей стране было арестовано не менее 2100 человек. Только в последние часы около 100 человек задержаны в восьми кампусах, включая Эмерсон-колледж и Северо-Восточный университет в Бостоне, Вашингтонский университет в Сент-Луисе и Техасский университет в Остине. Волна арестов спровоцировала интенсивные дебаты о том, как руководство университетов, силы полиции, мэры крупных городов и общественные лидеры должны обеспечивать соблюдение законов, не нарушая свободу слова учащихся, самой чувствительной прослойки американского общества, которые еще со времен войны во Вьетнаме были в центре протестных акций.

Руководители многих университетов защищали свои решения вызвать правоохранительные органы, в том числе, когда протестующие, которых подозревали в незаконном проникновении или хулиганстве, а в случае с Колумбийским университетом - в захвате здания на территории кампуса, не выполнили приказ разойтись. В некоторых случаях агрессивная реакция полиции вызвала резкую критику со стороны протестующих, активистов и их союзников, а также прогрессивно настроенных политиков.

21-летняя Аливия, выпускница университета Висконсин-Мэдисон, которая говорила на условиях анонимности, рассказала телеканалу, что, ворвавшись в кампус, полицейские начали "хватать без разбора всех людей". "Они схватили меня, потащили по бетону и бросили лицом вниз", - сказала она, добавив, что полицейские били ее по голове и бокам, чтобы завести руки за спину.

Джинджер Шанкар, жительница Лос-Анджелеса, которая не является студентом Калифорнийского университета, но присоединилась к протестам в кампусе, услышала, как в среду вечером полицейские вертолеты начали кружить над лагерем. Четыре часа спустя, по ее словам, разразился хаос, когда полиция без разбора применяла слезоточивый газ и резиновые пули по лагерю. "Они просто продолжали стрелять ими куда попало", - добавила девушка.

В некоторых случаях арестам подвергались преподаватели. Ноэль Макафи, заведующая кафедрой философии Университета Эмори в Атланте, сказала в интервью, что ее арестовали и обвинили в хулиганстве в прошлый четверг после того, как она наблюдала, но не участвовала в пропалестинском протесте в кампусе.

На этом фоне, выступая в Белом доме в четверг, президент Джо Байден заявил, что общенациональные протесты "проверяют два фундаментальных американских принципа". Первый - право на свободу слова и право людей мирно собираться и добиваться того, чтобы их голоса были услышаны. Второй - это верховенство закона. "Оба должны быть поддержаны", - сказал он. Попытки Байдена подавить беспорядки могут зайти далеко. Глава Белого дома, отмечают эксперты, рискует потерять еще больше голосов молодых избирателей на выборах 5 ноября, и до того критически настроенных к нему из-за его относительно мягкой реакции на действия Израиля в секторе Газа.

Хейлрейн, студентка колледжа из Техаса, арестованная на прошлой неделе, заявила, что намерена продолжать выступать за права человека свободу для палестинцев, как и большинство ее знакомых студентов, несмотря на жестокое подавление протестов. "Немного тяжело возвращаться в кампус и проходить мимо всех сотрудников правоохранительных органов, которые все еще находятся на территории кампуса. Но оно того стоит, - сказала она. - Пока палестинские студенты просят меня прийти и поддержать их, я буду продолжать делать это".