Похищенную в Краснодаре 5-летнюю девочку обнаружили в Сибири

В Красноярске нашли пятилетнюю девочку, которую в августе 2023 года похитил и увез из Краснодара ее отец, пишет KP.RU со ссылкой на бабушку ребенка. По ее словам, девочку украли у матери трое мужчин на выходе из торгового центра, и одним из похитителей оказался отец ребенка.

После похищения ребенка возбудили уголовное дело, а информацию распространили по всем регионам страны. Виталий, отец девочки и предприниматель из города Назарово, был объявлен в федеральный розыск, и в марте 2024 года силовики вышли на его помощников, которые помогали в похищении ребенка.

Мама девочки обратилась за помощью к волонтерам, которые разместили ориентировку в группе. После этого на телефон поискового отряда стали поступать звонки с сообщениями о том, что такого ребенка видели в Красноярске, где все это время девочка жила со своим отцом. Эту информацию передали в уголовный розыск, где ее подтвердили.

Девочку вместе с отцом привезли в Следственный комитет Краснодара, где она воссоединилась с мамой и бабушкой, с которыми не виделась восемь месяцев.

Ранее в Мексике освободили похищенную преступной группировкой гражданку России Марию Ригович. Как рассказал супруг женщины, местный картель забрал все ее вещи, в частности паспорт, телефон и деньги.