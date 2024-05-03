Россиянка вонзила нож в уголовника ради мести за обиженного мужа

В Архангельской области в отношении 42-летней россиянки завели дело из-за расправы с 37-летним ранее судимым уголовником. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, в ночь на 2 мая в квартире дома города Новодвинск между хозяином жилища и его гостями произошел конфликт, во время которого женщина нанесла не совместимый с жизнью удар ножом в область шеи хозяина. В ходе допроса задержанная объяснила свой поступок местью за мужа, которого пронзенный ей россиянин обидел и ударил. Женщина рассказала, что опасалась дальнейших противоправных действий со стороны пострадавшего .

Проводятся следственные действия, допросы, назначены экспертизы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

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