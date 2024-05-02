Украинские БПЛА повредили объекты инфраструктуры в Орловской области

Объекты энергетической инфраструктуры были повреждены в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его информации, инциденты были зафиксированы на территории Глазуновского и Свердловского районов. Минобороны РФ информацию не комментировало.

На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений, — уточнил глава области.

На месте происшествия работают оперативные службы, обратил внимание губернатор. На данный момент устраняются последствия атаки и восстанавливается электроснабжение, констатировал Клычков.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины атаковали сразу шесть российских регионов в ночь на 1 мая. По данным ведомства, три беспилотных летательных аппарата противника средства противовоздушной обороны сбили в небе над Воронежской областью и еще по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской областями.

До этого российское оборонное ведомство объявило об ударе украинских войск по нескольким регионам страны дронами самолетного типа. Тогда атаку отразили дежурные средства ПВО. Они сбили два дрона над Курской и еще один — над Белгородской областью.