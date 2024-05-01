Стало известно об атаке беспилотников ВСУ на Рязанский НПЗ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сообщил Telegram-канал Mash.
По данным источников, в районе 03:00 по московскому времени завод атаковали несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«Очевидцы слышали характерные гулы и взрывы. На объекте случился пожар», — говорится в сообщении.
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По данным губернатора Рязанской области Павла Малкова, регион подвергся атаке беспилотника. По предварительной информации пострадавших нет, проводится проверка.
Также стало известно, что в ночь на среду, 1 мая, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дроны в Воронежской, а также Курской областях.
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