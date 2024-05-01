Украина атаковала четыре региона России

ВСУ с помощью шести беспилотников пытались атаковать территорию РФ. Об этом заявили в Минобороны РФ. По информации ведомства, БПЛА были сбиты в четырех регионах РФ.

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«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале.

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Там отметили, что три дрона были поражены над территорией Воронежской области, один над территорией Рязанской области, один над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области.

Ранее главы Воронежской и Рязанской областей Александр Гусев и Павел Малков сообщили, что пострадавших и разрушений нет, передает телеканал 360. Спецслужбы прибыли на места инцидентов.