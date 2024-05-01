Двухлетний ребенок выпал из окна дома в Москве и не выжил

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения двухлетнего ребенка из окна жилого дома в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета (СК) РФ.

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По данным ведомства, 1 мая во дворе дома на улице Корнейчука нашли мальчика 2022 года рождения с признаками падения с высоты. Выяснилось, что он выпал из окна квартиры на восьмом этаже и не выжил.

В прокуратуре добавили, что мать мальчика в тот момент была в квартире, но ненадолго отвлеклась. Следком возбудил дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ.

В апреле новорожденный из дома на той же улице попал в больницу с ожогами ног. У младенца начались колики, мать положила ему в кровать грелку и отлучилась на полчаса.