В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего

<p>Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии).</p> <p>По предварительным данным, 28 апреля 2024 года мужчина, находясь в здании железнодорожного вокзала на ст. Барнаул, сбросил со второго этажа свою малолетнюю дочь, находившуюся в силу возраста в беспомощном состоянии. В результате падения девочка получила телесные повреждения. Она госпитализирована в медицинское учреждение.</p> <p>Фигурант скрылся с места происшествия, выбежав из здания железнодорожного вокзала на перрон. Направившись в сторону остановочного пункта 229 км, мужчина бросился под проходящий поезд. В результате травмирования железнодорожным составом он получил телесные повреждения, с которыми госпитализирован в медицинское учреждение.</p> <p>В настоящее время следователями и следователями-криминалистами СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.</p>