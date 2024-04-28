Синоптики рассказали, когда «большая вода» накроет район Тюменской области

В Викуловском районе Тюменской области река Ишим достигнет уровня критического значения в 10 метров в период с 29 апреля по 2 мая, сообщает «Ура.ру».

По словам гидрологов, у села Викулово ожидается достижение отметок опасного явления «половодье», а также дальнейший подъем уровня воды и пойменных территорий. Прогнозируется подтопление жилых домов и приусадебных участков.

За последние сутки уровень воды в реке Ишим в Викуловском районе поднялся на 54 сантиметра, а в Абатском районе достиг отметки в 12 метров.