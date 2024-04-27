В Петербурге загорелся трамвай с пассажирами

В Санкт-Петербурге прямо во время движения загорелся трамвай. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что возгорание произошло на проспекте Солидарности. Из-за пожара трамвай был экстренно остановлен — все пассажиры успели покинуть транспорт. Согласно предварительной информации, никто из них не пострадал.

На место быстро прибыли спасатели. Как сообщают очевидцы, чтобы погасить пламя им пришлось забраться прямо на крышу трамвая.

Ранее дворник в Санкт-Петербурге взобрался по трубе и спас несколько человек из пожара.