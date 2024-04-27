Заставивший девушку сделать аборт мужчина сбежал с телом младенца в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина заставил девушку сделать аборт на позднем сроке и сбежал с телом младенца.

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В Санкт-Петербурге в НИИ скорой помощи доставили иностранку, у которой диагностировали воспаление внутренней слизистой оболочки матки после выкидыша на позднем сроке беременности.

Стало известно, что о беременности девушка узнала в октябре 2023 года. Спустя полгода сожитель заставил ее сделать аборт.

Девушка приняла четыре неизвестные таблетки, и 5 апреля произошел выкидыш. В тот же день мужчина забрал тело младенца и пропал.

После произошедшего у девушки начались новые отношения. Сотрудники полиции прибыли в квартиру сожителей и задержали ее нового возлюбленного, который приехал в Россию на заработки. Мужчина отрицает свою причастность к произошедшему. Он сообщил, что даже не знал о произошедшем, передает РЕН ТВ.