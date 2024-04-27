Назначена дата рассмотрения жалобы на арест замглавы Минобороны России

Мосгорсуд назначил на 8 мая рассмотрение апелляционной жалобы на арест замглавы Минобороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Адвокаты просят избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы — домашний арест либо запрет определенных действий. Защита также намерена предложить суду залог за его освобождение — сумма пока не озвучена.

Замминистра задержали вечером 23 апреля. Следствие считает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Иванов свою вину не признает.

24 апреля сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил Иванова от должности заместителя главы ведомства. Официального заявления Минобороны пока не поступало.