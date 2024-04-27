Сын мэра подмосковного города жестоко избил школьника

Сын главы одного из подмосковных городов жестоко избил школьника. Об этом сообщает «МК».

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Родители мальчика заметили следы на его теле, при этом сначала ребенок ничего не говорил о случившемся с ним. Позже выяснилось, что на него напал 10-летний сын чиновника, с которым они раньше учились в одном классе.

После того как мать пострадавшего ребенка написала заявление в полицию, о нападениях сына мэра заявили еще несколько детей. Сведений о реакции отца избивавшего сверстников ребенка на поведение сына не поступало.

Ранее в Тобольске сын замглавы города помочился в подъезде и попал на видео. После того как запись разошлась по местным чатам, в администрации города заявили о принесенных сыном чиновницы извинениях. Несмотря на это, жильцы подъезда потребовали отчислить юношу из университета.