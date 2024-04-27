Суд арестовал издевавшегося над людьми в Ростовской области блогера

Суд арестовал 17-летнего блогера, который издевался над людьми в Ростовской области.

Об этом говорится в Telegram регионального отделения СК.

«Судом, по ходатайству следователя, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что полиция Ростова-на-Дону проводит проверку после появления в сети кадров, где блогер-самбист избивает людей. На видео один и тот же мужчина нападает на людей, бьёт по лицу, издевается.

В блоге он постил не только видео издевательств над прохожими, но и контент с нацистской символикой, например, как он зигует на Красной площади.