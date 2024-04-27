Тело умершего на Кубе канадца по ошибке отправили в Россию

Тело скончавшегося на Кубе гражданина Канады ошибочно транспортировали в Россию. Соответствующее заявление в субботу, 27 апреля, сделал телеканал CTV News, ссылающийся на данные семьи умершего из Монреаля.

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По данным организации, 68-летний канадец умер еще 22 марта текущего года от остановки сердца. Это произошло на курорте Варадеро. Однако репатриация его останков прошла лишь на минувшей неделе. При этом семья погибшего получила тело неизвестного им человека.

В материале телеканала указано, что канадцы получили тело не своего родственника, а умершего на Кубе россиянина. При этом гражданин Канады был транспортирован в РФ, следует из публикации.

Днем ранее в генконсульстве России в турецкой Анталье подтвердили смерть российского туриста, информация о котором до этого активно распространялась в прессе. Отмечалось, что мужчина умер естественной смертью, однако окончательная причина его кончины будет установлена по итогам судмедэкспертизы.

В начале апреля стало известно, что британский турист по имени Эндрю Слейтер отправился в долгожданную поездку в Зимбабве, где увидел леопарда и умер через несколько дней после этого.