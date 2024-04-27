В Магаданской области психиатра обвинили в халатности из-за пациента-убийцы

Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего врача-психиатра Сусуманской районной больницы, пациент которого убил двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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— Врач-психиатр, который по совместительству занимал различные руководящие должности в Сусуманской районной больнице, отнесся к проведению лечения безответственно, — говорится в сообщении.

По версии следствия, житель города Сусумана, у которого диагностировано психическое заболевание, совершил убийство. По решению суда мужчина нуждается амбулаторной медицинской помощи.

В пресс-службе прокуратуры Магаданской области уточнили, что в период с марта 2020 года на протяжении более двух лет лечащий врач пациента не проводил надлежащее регулярное обследование, более того, он неоднократно игнорировал факты проявления агрессии своего пациента в отношении местных жителей. В результате отсутствия лечения мужчина совершил убийство двух людей в состоянии невменяемости.

Врача обвинили в халатности, повлекшей существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц. Ему грозит наказание до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, передает Telegram-канал «Прокуратура Магаданской области».

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