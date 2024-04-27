В Москве задержали подростка за призыв к пропаганде терроризма в Telegram

Правоохранительные органы задержали на юге Москвы подростка, призывавшего к пропаганде терроризма в мессенджере Telegram. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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По ее словам, 17 марта 16-летний парень прокомментировал пост в одном из Telegram-каналов. Подросток призвал пользователей Сети к пропаганде терроризма. Юного злоумышленника удалось отследить в квартире жилого дома на Кантемировской улице.

Подростка задержали, в его квартире провели обыски. Правоохранители изъяли у парня телефон, компьютер и другие технические устройства.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Публичные призывы к пропаганде терроризма с использованием сети «Интернет», — рассказала Иванова.

В конце февраля сотрудники ФСБ задержали жителя Читы по подозрению в государственной измене за ведение Telegram-канала.