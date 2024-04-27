Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 34 миллиона рублей

Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам, представлявшимся сотрудниками пенсионного фонда, банка и полиции, около 34 миллионов рублей, рассказала столичная прокуратура.

По ее данным, сперва ей позвонила женщина и представилась сотрудницей пенсионного фонда. Она попросила у нее номер СНИЛС под предлогом перерасчета пенсионного стажа.

Затем 73-летней москвичке позвонил якобы сотрудник банка, который заявил, что в связи со взломом ее аккаунта все сбережения, находившиеся в банке, похищены мошенниками и даже прислал поддельный документ, подтверждающий отсутствие денег на счете.

При этом он заверил, что пенсионерке вернут украденное из «специального фонда». Для этого имеющиеся средства нужно снять и отдать наличными курьеру для сохранения, что и сделала женщина.

В этот же день по видеосвязи женщине позвонил уже «сотрудник» правоохранительных органов, который показал удостоверение и сказал, что мошенники оформили на нее кредит и под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедил ее снять со своих счетов в двух банках деньги для передачи. В течение недели женщина снимала различные суммы от 1,4 до до 9,5 миллиона рублей, которые, следуя указаниям лжеполицейского, отдавала курьерам на улице.

Банк России назвал популярные фразы телефонных мошенников

Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует попытки установить мошенников, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники начали обманывать россиян по-новому, открыто и сразу представляясь в разговоре аферистами. Жителей страны обманывают с участием якобы сотрудников операторов связи, «Госуслуг» и полиции.