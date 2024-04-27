Россиянин подкараулил жену возле работы и ранил ее ножом из-за отказа поговорить

В Самарской области суд рассмотрит дело местного жителя, пытавшегося расправиться с супругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, инцидент произошел 30 января в Тольятти. Обвиняемый приехал к месту работы жены, чтобы поговорить. Однако она не захотела общаться с супругом. Тогда он достал нож и дважды ударил ее. Очевидцы заступились за потерпевшую и остановили нападавшего. Женщину доставили в больницу, она выжила.

Было возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Теперь оно передано в суд.

Ранее стало известно, что в Мурманске арестовали на два месяца 54-летнего мужчину, расправившегося с сожительницей.