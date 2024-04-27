Журналиста Forbes Мингазова отправили под домашний арест

Краснофлотский районный суд Хабаровска принял решение поместить под домашний арест журналиста Forbes Сергея Мингазова, задержанный по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом заявил РИА Новости замначальника общего отдела суда Владимир Торконяк.

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Рассмотрение дела о мере пресечения Мингазову началось в суде в 15.00 по местному времени (08.00 мск). Спустя 40 минут судья удалилась в совещательную комнату.

«Мингазов заключен под домашний арест», — заявил Торконяк.

По данным СК России, журналист в апреле 2022 года, «действуя по мотивам политической ненависти», разместил на администрируемом им новостном канале публикацию, где «под видом достоверной была подана заведомо ложная информация об использовании ВС России».

Адвокат заявил, что у Сергея Мингазова прошли обыски, пишет РБК.

«Изъяли компьютеры, телефоны – и его, и жены, и телефоны и компьютеры детей», — рассказал Константин Бубон.

Обвинение предъявлено по п. «д» ч.2 ст.207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти).

Ранее Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Илью Новикова (признан иноагентом в РФ), бывшего члена Адвокатской палаты Москвы, по делу о распространении фейков о российской армии.