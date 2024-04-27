Россию заподозрили в создании помех GPS над Европой

Пассажирский самолет авиакомпании Finnair прервал посадку в Тарту, Эстония, из-за помех GPS. Ранее в глушении сигналов над Европой заподозрили Россию. Lenta.ru

По словам представителя Finnair, это был рейс AY1045, который, по предварительной информации, должен был приземлиться в Тарту в пятницу, в 00.40 мск. ТАСС

Ранее издание Telegraph написало, что системы РЭБ якобы «вмешиваются» в работу GPS. А командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что сбой в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей обнаружен на восточном фланге НАТО - от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу. Российская газета