CBS: у Boeing 767 в полете активировался аварийный трап

CBS: у Boeing 767 в полёте активировался аварийный трап
Аварийный трап «отделился» у Boeing 767 после взлёта из международного аэропорта Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Об этом информирует CBS News.
По данным телеканала, речь идёт о воздушном судне авиакомпании Delta Airlines.
«Экипаж заметил световой индикатор аварийного выхода на правом крыле и услышал звук, доносившийся из-за правого крыла», — говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажем была объявлена чрезвычайная ситуация и борт направился обратно в аэропорт вылета.
«Сейчас самолёт выведен из эксплуатации и проходит оценку», — передаёт телеканал.
Всего на воздушном судне находилось 176 пассажиров и семь членов экипажа.
Ранее глава Boeing Дэйв Кэлхун сообщил о планах подать в отставку до конца года на фоне авиакатастроф и технических проблем с самолётами.
До этого Boeing 777 при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял шину.
Также Boeing в США потерял часть обшивки в полёте.