Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что гражданское судно получило повреждения при ракетном ударе у берегов Йемена.

«Капитан судна сообщил о двух атаках», — говорится в сообщении UKMTO.

Отмечается, что в результате первой на небольшой дистанции от судна произошёл взрыв, который почувствовал находящийся на борту экипаж.

«Вторая атака на судно, по-видимому, была осуществлена двумя ракетами, и судно получило повреждения. Власти расследуют обстоятельства происшествия», — указывается в заявлении.

Ранее хуситы заявили об атаке на судно MSC Darwin в Аденском заливе.