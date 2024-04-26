В Москве загорелось четырехэтажное здание
В Москве произошел пожар в четырехэтажном здании, на место прибыли спасатели. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает РИА Новости.
«В 18.50 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Подъемная, 14. По прибытии пожарно-спасательных подразделений на место наблюдается густой белый дым со второго этажа четырехэтажного здания», — говорится в сообщении.
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