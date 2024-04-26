Арестован инспектор ГИБДД, который за взятку пропустил машину с убийцей

Басманный суд Москвы арестовал сотрудника ДПС, получившего взятку в 30 тыс. рублей от фигуранта дела об убийстве Кирилла Ковалева, сообщает пресс-служба суда. ТАСС

«Столичный суд отправил под арест Дмитрия Бовтунова, получившего взятку от участника убийства Кирилла Ковалева», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что сотрудник ДПС остановил автомобиль во время исполнения своих обязанностей. Ura.Ru

По версии стороны обвинения, Бовтунов, находясь на службе, остановил автомобиль, за рулем которого был Исахан Аббасов. Москва24

Отмечается, что сегодня инспектор успел позвонить отцу и сказал ему, что «накосячил и попал под следствие». После этого Бовтунов больше не выходил на связь. Газета.Ru