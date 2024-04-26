Пьяный россиянин изнасиловал девятилетнюю девочку, пока ее матери не было дома

Жителя Карелии осудили за изнасилование девятилетнего ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

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По версии следователей, мать девочки оставила ее с 37-летним сожителем. Пока женщины не было дома, мужчина употреблял алкогольные напитки. После этого он зашел в комнату к ребенку и надругался.

Когда мать пришла домой, школьница рассказала обо всем ей. Россиянка обратилась в правоохранительные органы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сам он признал свою вину.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима.

До этого в Петербурге родители обвинили школьного дворника в изнасиловании их сыновей.

Известно, что подростки рассказали обо всем старшим членам семьи. По словам пострадавших, мужчина под разными предлогами заманивал их к себе в квартиру и там насиловал.

В отношении дворника возбудили уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение.

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