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В Карелии сожитель матери изнасиловал девятилетнего ребенка

Жителя Карелии осудили за изнасилование девятилетнего ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Пьяный россиянин изнасиловал девятилетнюю девочку, пока ее матери не было дома
© Газета.Ru

По версии следователей, мать девочки оставила ее с 37-летним сожителем. Пока женщины не было дома, мужчина употреблял алкогольные напитки. После этого он зашел в комнату к ребенку и надругался.

Когда мать пришла домой, школьница рассказала обо всем ей. Россиянка обратилась в правоохранительные органы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сам он признал свою вину.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима.

До этого в Петербурге родители обвинили школьного дворника в изнасиловании их сыновей.

Известно, что подростки рассказали обо всем старшим членам семьи. По словам пострадавших, мужчина под разными предлогами заманивал их к себе в квартиру и там насиловал.

В отношении дворника возбудили уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение.

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