Блогер-нацист нападал на людей в Ростове-на-Дону

Полиция разыскивает видеоблогера, который снимает на камеру избиения случайных прохожих на улицах Ростова-на-Дону. Также злоумышленник отдавал нацистское приветствие на Красной площади.

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В социальных сетях начали распространяться видеоролики, снятые в Ростове-на-Дону. На них мужчина в компании других людей нападает на случайных прохожих. Также появилась информация, что автор этих видео отдавал нацистское приветствие, стоя на Красной площади – это также было зафиксировано в его блоге.

В настоящий момент видеоблогера, от рук которого пострадало около 50 человек, разыскивает полиция, пишет RT.