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СК РФ назвал причиной задержания журналиста Forbes Мингазова пост в Telegram

СК РФ назвал причиной задержания журналиста Forbes Сергея Мингазова пост в Telegram-канале, опубликованный около двух лет назад. Об этом сообщается в Telegram-канале управления СК РФ по Хабаровскому краю.

Названа причина задержания журналиста Forbes
© Соцсети
«По версии следствия, мужчина в апреле 2022 года, действуя по мотивам политической ненависти, разместил на администрируемом им новостном канале, предназначенном для просмотра неограниченным кругом лиц, публикацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что публикация Мингазова содержала «заведомо ложную информацию и дискредитировала ВС РФ.

Сейчас журналисту 55 лет.

До этого журналиста Forbes Мингазова задержали по уголовному делу о фейках о ВС РФ.

По словам адвоката журналиста, основанием для задержания стал репост публикации в личном Telegram-канале журналиста о событиях в Буче под Киевом. Уточняется, что в настоящее время Мингазов находится в изоляторе временного содержания в Хабаровске.

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