Тело мужчины обнаружили в реке в Нескучном саду

Тело неизвестного обнаружили в реке на Пушкинской набережной в центре Москвы. Об этом стало известно в пятницу, 26 апреля.

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Инцидент произошел возле набережной в Нескучном саду. На месте происшествия работают экстренные службы.

По информации Telegram-канала «SHOT», правоохранительные органы предварительно установили личность найденного в реке молодого человека. Им оказался 22-летний житель республики Коми, который пропал в начале августа. В Москву он приехал на заработки.

По предварительным данным, молодой человек скончался от асфиксии.