Суд изберет меру пресечения журналисту Forbes Мингазову в субботу 27 апреля

Суд намерен рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения журналисту Forbes Сергею Мингазову в субботу, 27 апреля. Об этом сообщил адвокат журналиста Константин Бубон, передает РИА Новости. "Завтра будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения", - заявил Бубон. До этого сообщалось, что Мингазова задержали по уголовному делу о фейках о российской армии (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). По словам адвоката, основанием для задержания стал репост публикации в личном Telegram-канале журналиста о событиях в Буче под Киевом. Уточняется, что в настоящее время Мингазов находится в изоляторе временного содержания в Хабаровске. Также сообщалось, что суд оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву. Звезду "Орла и Решки" обязали выплатить административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Ее обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ. Сама знаменитость не признала себя виновной.